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Собаководы Нижнего Тагила сообщают о том, что догхантеры разбросали по городу отравленную еду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собаководы Нижнего Тагила сообщают о том, что догхантеры разбросали по городу отравленную еду

5 июля 2016, 17:00Здоровье и экологияАлександра Логинова
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