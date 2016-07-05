Собаководы Нижнего Тагила сообщают о том, что догхантеры разбросали по городу отравленную еду

Уважаемые тагильчане! Будьте осторожны! В центре города рассыпана отрава. Уже зафиксировано несколько случаев отравления собак. Будьте бдительней и берегите своих питомцев предупреждают собаководы в своей группе в соцсетях.

Как сообщают владельцы животных, подозрительные мясные обрезки были замечены в центральной части города в районе Комсомольского сквера.

Случаи отравления животных различными ядами регулярно фиксируются ветеринарами Нижнего Тагила.

Ранее случаи были, но за последний месяц на приемах подобные случаи зафиксированы не были. Обычно идет или очень большая доза яда, или сильнодействующий яд, потому что собак спасти просто не успевают. При таких отравлениях очень сильная клиника: у животного судороги, обильно идет слюна и пена, рвота, может быть резкая слабость - зависит от того, каким ядом отравилось животное. Собака может скончаться буквально в течение получаса. И хозяин даже не успевает что-либо сделать рассказала TagilCity.ru заведующая Дзержинской участковой ветлечебницы Ольга Шуганова.

По мнению зоозащитников, таким способом догхантеры избавляются от бездомных животных. Чтобы уберечь от гибели любимого питомца, владельцам необходимо придерживаться определенных правил:

Защитить своего любимого питомца очень просто: необходимо выгуливать его в наморднике, на поводке и внимательно следить, чтобы собака не подбирала с земли ничего постороннего рекомендует Диана Гордеева, руководитель приюта для бездомных животных «Четыре с хвостиком», победитель Премии «Человек года 2016».