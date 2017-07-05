Экстренное предупреждение на 6 июля поступило для жителей Нижнего Тагила от синоптиков Урала
5 июля 2017, 16:20Здоровье и экология
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ЕДДС Нижнего Тагила снова предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.
Новое экстренное предупреждение распространила ЕДДС Нижнего Тагила. Во второй половине дня, 6 июля, снова ожидаются сильный порывистый ветер до 20-25 м/с, грозы с крупным градом, проливные дожди.
Возможны затопления, паводки, размывы почвы и затруднения в работе автотранспорта, проведении ремонтных работ. Просьба к жителям города соблюдать меры безопасности.
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