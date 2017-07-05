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Экстренное предупреждение на 6 июля поступило для жителей Нижнего Тагила от синоптиков Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экстренное предупреждение на 6 июля поступило для жителей Нижнего Тагила от синоптиков Урала

5 июля 2017, 16:20Здоровье и экология
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