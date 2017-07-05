Реабилитация Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле продвигается под контролем Минприроды региона

Так, комиссия, ответственная за проведение комплекса мер по очистке и приведению акватории Черноисточинского пруда в нормальное состояние, рассказала о результатах своей работы.

Минприроды напомнил о море рыбы, с которым столкнулись тагильчане. Проверки тогда показали низкое качество питьевой воды. За время реализации программы по реабилитации специалисты зафиксировали слив бытовых отходов в пруд и обнаружили незаконные стоянки автотранспорта, пишет Новый город.

Было разработано техзадание на восстановление Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов, главных источников питьевой воды для тагильчан. Проведена подготовительная работа по капремонту гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища, средства на который будут выделены в 2018 году.

В списке из 15 пунктов также числится восстановление дамбы, очистка шламохранилища и канализование посёлка.