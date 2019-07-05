С несанкционированной свалки под Нижним Тагилом вывезли 100 тонн мусора

Информация о несанкционированной свалке поступила к региональному оператору «Рифей» от природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила. В течение 10 дней происходила её ликвидация. За это время регоператор вывез 100 тонн, или более 300 кубометров отходов.

За минувшие три месяца в селе Николо-Павловское ликвидировано три несанкционированные свалки. Очищены завалы на улице 1-я Уральская, а также на Юбилейной и в поселке Отрадный. Мы наладили с «Компанией «Рифей» оперативное сотрудничество и вывезли с трех свалок более 400 кубометров отходов,рассказал глава администрации села Николо-Павловское Анатолий Ременец.

На месте свалки жителям села Николо-Павловское предложили обустроить на месте клумбы и высадить цветы, а в посёлке Отрадный на месте свалки «Рифей» разместил новые мусорные контейнеры.

Виновниками появления несанкционированных свалок зачастую являются индивидуальные предприниматели. По информации АО «РИЦ» в селе Николо-Павловское только 21 из 44 индивидуальных предпринимателей заключил договор с региональным оператором на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Остальные продолжают вывозить мусор на удобные им площадки, преимущественно несанкционированные.

Компания «Рифей» обращается к предприятиям и организациям с просьбой заключить договор с региональным оператором. Подать заявку на оформление документов можно в офисе АО «РИЦ» либо через сайт rif.ecotko.ru.