Еще более 6,7 тысяч россиян заболели коронавирусом

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За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6 736 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
У 29,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. За все время пандемии зафиксировали 681 251 случай заболевания коронавирусом. Также сообщается, что проведено более 21 млн тестов для выявления заболевания. Выздоровело 450 750 человек (за сутки — 3 871), скончалось 10 161 человек (за сутки — 134).
Вчера по России коронавирус был подтвержден у 6632 россиян.
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