Еще более 6,7 тысяч россиян заболели коронавирусом

У 29,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. За все время пандемии зафиксировали 681 251 случай заболевания коронавирусом. Также сообщается, что проведено более 21 млн тестов для выявления заболевания. Выздоровело 450 750 человек (за сутки — 3 871), скончалось 10 161 человек (за сутки — 134).