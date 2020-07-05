В Свердловской области вторые сутки регистрируют пять случаев смерти от COVID-19
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным оперативного штаба, в Свердловской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще пять пациентов.
Сюжеты: Коронавирус
В регионе второй день подряд регистрируют пять летальных случаев от COVID-19. Всего от вируса скончались 124 человека.
За сутки в Свердловской области выявили 266 случаев заболевания, обще число инфицированных достигло 14 033 случаев. В России за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 6 736 человек.
Специалисты утверждают, что Свердловская область находится на плато. При этом губернатор Евгений Куйвашев начал снимать введенные в период пандемии ограничения.
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