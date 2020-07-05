В Свердловской области вторые сутки регистрируют пять случаев смерти от COVID-19

В регионе второй день подряд регистрируют пять летальных случаев от COVID-19. Всего от вируса скончались 124 человека.

За сутки в Свердловской области выявили 266 случаев заболевания, обще число инфицированных достигло 14 033 случаев. В России за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 6 736 человек.