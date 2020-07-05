В Свердловской области за сутки выявили 266 новых случаев COVID-19

Таким образом, коронавирус с начала пандемии выявили у 14 033 свердловчан. 123 случая зарегистрированы у жителей Екатеринбурга, остальные — в 34 муниципалитетах области.

По выздоровлению выписаны 8 342 человека, за сутки — 145 человек. В тяжелом состоянии находятся 158 человек, из них 61 подключен к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 701 пациент. Остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии.

В регионе в течение девяти дней регистрируют более 200 случаев заражения коронавирусом. При этом главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов пояснил, что регион находится на устойчивом плато.