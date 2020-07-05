В Свердловской области за сутки выявили 266 новых случаев COVID-19
Сегодня, 12:51Здоровье и экологияФото: pixabay
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В Свердловской области за сутки зафиксировано 266 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, коронавирус с начала пандемии выявили у 14 033 свердловчан. 123 случая зарегистрированы у жителей Екатеринбурга, остальные — в 34 муниципалитетах области.
По выздоровлению выписаны 8 342 человека, за сутки — 145 человек. В тяжелом состоянии находятся 158 человек, из них 61 подключен к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 701 пациент. Остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии.
В регионе в течение девяти дней регистрируют более 200 случаев заражения коронавирусом. При этом главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов пояснил, что регион находится на устойчивом плато.
В России за прошедшие сутки выявили 6 736 случаев заражения COVID-19.
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