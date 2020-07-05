За минувшие сутки в Нижнем Тагиле вновь выявлены случаи заражения коронавирусом
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле в период с 4 по 5 июля число заболевших COVID-19 увеличилось на 20 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Сюжеты: Нижний Тагил
Таким образом, число инфицированных тагильчан достигло 666.
Сегодня в России зафиксировали более 6,7 тысяч случаев заражения. В Свердловской области выявлено 266 заболевших, пять летальных случаев. В регионе за все время распространения вируса было зарегистрировано 14 033 случаев заражения COVID-19.
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