Число заболевших COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 7 тысяч человек

Число заболевших COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 7 тысяч человек
Число заболевших COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 7 тысяч человек
5 июля, 15:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле превысило семь тысяч человек. За минувшие сутки подтверждено 18 новых случаев заболевания.

В общей сложности число заболевших составляет 7012 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

В Свердловской области за сутки с 4 по 5 июля подтверждено 313 новых случаев заражения. Всего число заболевших составляет 95,1 тысячи человек, сообщает оперативный штаб региона. Отмечается, что 555 человек находятся в тяжелом состоянии, состояние еще 3211 человек расценивается как средней тяжести. Число выздоровевших составляет 88,6 тысячи человек, а за сутки выписаны из больниц 294 человека. Кроме того, подтверждено 12 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 3,9 тысячи человек.

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КоронавирусНижний Тагил
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