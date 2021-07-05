Число заболевших COVID-19 в Нижнем Тагиле превысило 7 тысяч человек

В Свердловской области за сутки с 4 по 5 июля подтверждено 313 новых случаев заражения. Всего число заболевших составляет 95,1 тысячи человек, сообщает оперативный штаб региона. Отмечается, что 555 человек находятся в тяжелом состоянии, состояние еще 3211 человек расценивается как средней тяжести. Число выздоровевших составляет 88,6 тысячи человек, а за сутки выписаны из больниц 294 человека. Кроме того, подтверждено 12 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 3,9 тысячи человек.