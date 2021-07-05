Контроль за случаями досуточной летальности от COVID-19 появится на Урале

Имеются ввиду пациенты, которые скончались до конца дня пребывания в стационаре. Была утверждена форма сбора информации о данных случаях. Теперь главврачи «ковидных» больниц в течение трех дней должны разбирать любой досуточный летальный случай. Им поручено определять, чем больного лечили амбулаторно.