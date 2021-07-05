Контроль за случаями досуточной летальности от COVID-19 появится на Урале

Имеются ввиду пациенты, которые скончались до конца дня пребывания в стационаре. Была утверждена форма сбора информации о данных случаях. Теперь главврачи «ковидных» больниц в течение трех дней должны разбирать любой досуточный летальный случай. Им поручено определять, чем больного лечили амбулаторно.
В приказе сказано, что информацию о данных случаях необходимо предоставлять ГАУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр согласно приложению». Документ подписал первый замминистра здравоохранения Свердловской области, исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Турков.
Напомним, представители Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области попросили у властей не вводить вход по QR-кодам в заведения общественного питания для привитых граждан.