Можно есть: арбузы и дыни в Свердловской области прошли проверку на безопасность
В Свердловской области раннеспелые арбузы и дыни в этом году прошли проверку Роспотребнадзора на безопасность.
Этим летом сорта арбузов и дынь, которые считаются раннеспелыми, можно употреблять в пищу без опасений.
Роспотребнадзор провел проверку арбузов и дынь, в результате которой было выявлено, что на прилавки свердловских магазинов поступили безопасные продукты.
В прошлом году из 63 проб бахчевых культур 11 не прошли проверку на соответствие безопасности. В 2018 году в 22 пробах не обнаружились вредные вещества – нитраты и пестициды.
Отмечается, что благодаря новым технологиям можно начать выращивание раннеспелых арбузов и дынь еще зимой.
При покупке продукта каждый потребитель имеет право запросить декларацию, подтверждающую качество и безопасность реализуемой продукции. При выборе плодов не стоит покупать надрезанные дыни или арбузы. Плоды запрещено надрезать по саннормам.