Можно есть: арбузы и дыни в Свердловской области прошли проверку на безопасность

Этим летом сорта арбузов и дынь, которые считаются раннеспелыми, можно употреблять в пищу без опасений.

Роспотребнадзор провел проверку арбузов и дынь, в результате которой было выявлено, что на прилавки свердловских магазинов поступили безопасные продукты.

В прошлом году из 63 проб бахчевых культур 11 не прошли проверку на соответствие безопасности. В 2018 году в 22 пробах не обнаружились вредные вещества – нитраты и пестициды.

Отмечается, что благодаря новым технологиям можно начать выращивание раннеспелых арбузов и дынь еще зимой.