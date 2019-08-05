Свердловская область занимает четвертое место среди регионов по числу алкоголиков

Данные приводятся за 2018 год. Больше всего пациентов, у которых впервые были диагностированы психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя, зарегистрировано в Москве и Московской области (2,8 тысяч).

В Пермском крае и Челябинской области таких пациентов 2,4 тысячи. Далее идет Республика Башкортостан с 2,2 тысячи случаев. На четвертом месте находится Свердловская область. Там зарегистрировано 2,1 тысячи случаев заболевания. На пятом месте рейтинга Алтайский край – 2 тысячи случаев.

Среди регионов с наименьшим количеством расстройств на почве алкоголя Чечня (59 человек) Ненецкий АО (80), Карачаево-Черкесия (101) и Чукотка (103).