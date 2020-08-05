Еще три новых случая COVID-19 зарегистрировано в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:11Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным оперативного штаба Свердловской области, в Нижнем Тагиле подтверждено еще три новых случая заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Общее количество заболевших на 5 июля составляет 1173 человека.
Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки подтвердили еще 181 новый случай заболевания инфекцией, а общее количество превысило 21,5 тысяч человек, из них более 18 тысяч человек выздоровели, еще 300 — скончались.
В регионе по-прежнему продолжает действовать режим самоизоляции. Он продлен до 10 августа.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей