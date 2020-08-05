Хирурги Нижнего Тагила провели первую операцию на уникальном оборудовании

На днях в клинике появилось новое немецкое оборудование, позволяющее проводить операции по эндопротезированию быстрее.

Отмечается, что в России установлено не более десятка таких аппаратов и размещены они в основном в Федеральных медицинских центрах.

Оборудование используется для тех пациентов, которые имеют анатомические особенности или врожденные дефекты, либо последствия травм. Также оно применяется для больных с установленными металлоконструкциями в костно-мозговом канале бедра. Ранее пациентам устанавливали протезы в два этапа — сначала убиралась конструкция, а потом уже проводилась повторная операция. Благодаря новому оборудованию исключается необходимость повторного проведения операции.

Сергей Амзаев, травматолог-ортопед, главный врач Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени В. В. Тетюхина рассказал, что во время операции при помощи специальных датчиков создается 3D-модель нижней конечности пациента. И при помощи компьютерной программы аппаратура дает возможность правильно установить компоненты.