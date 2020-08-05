Хирурги Нижнего Тагила провели первую операцию на уникальном оборудовании
Врачи из Нижнего Тагила провели первую операцию по эндопротезированию коленного сустава при помощи нового высокоточного оборудования, сообщает пресс-служба госпиталя им. Тетюхина.
На днях в клинике появилось новое немецкое оборудование, позволяющее проводить операции по эндопротезированию быстрее.
Отмечается, что в России установлено не более десятка таких аппаратов и размещены они в основном в Федеральных медицинских центрах.
Оборудование используется для тех пациентов, которые имеют анатомические особенности или врожденные дефекты, либо последствия травм. Также оно применяется для больных с установленными металлоконструкциями в костно-мозговом канале бедра. Ранее пациентам устанавливали протезы в два этапа — сначала убиралась конструкция, а потом уже проводилась повторная операция. Благодаря новому оборудованию исключается необходимость повторного проведения операции.
Сергей Амзаев, травматолог-ортопед, главный врач Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени В. В. Тетюхина рассказал, что во время операции при помощи специальных датчиков создается 3D-модель нижней конечности пациента. И при помощи компьютерной программы аппаратура дает возможность правильно установить компоненты.
Теперь ежегодно клиника будет проводить до 350 данных операций. По федеральным квотам бесплатная помощь может быть оказана пациентам из разных регионов страны.