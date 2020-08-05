Канализация стекает в реки: власти не планируют капремонт очистных в Новоасбесте

В мае 2018 года редакция TagilCity.ru побывала на очистных сооружениях в поселке. На тот момент сооружения уже более полугода не эксплуатировались. Неочищенные бытовые отходы сливались прямо в водоемы. Износ сооружений составлял 99%. В 2020 году все осталось в прежнем состоянии. Предприятие выглядит заброшенным. Вокруг него все заросло травой. Ворота закрыты. Все работники давно уволились.

В ответ на редакционный запрос на имя главы ГГО Дмитрия Летникова, пресс-служба администрации сообщила, что очистные сооружения на самом деле функционируют. Сброс отходов в водоемы поселка Новоасбест по словам пресс-службы, не осуществляется.

Вероятно, под «функционированием» могла подразумеваться деятельность компании МУП «Пригородная тепловая энергия». Именно эта компания эксплуатирует очистные, как нам сообщили в пресс-службе. Однако, похоже, что юрлицо никогда не существовало. МУП «Пригородная тепловая энергия» не фигурирует ни в числе действующих предприятий региона, ни в числе ликвидированных. Возможно имелось в виду МУП «Пригородная компания выработки тепловой энергии». Но и это предприятие в настоящий момент проходит процедуру банкротства под руководством конкурсного управляющего Ларисы Касьяновой.

По мнению администрации ГГО, проблемы с очистными сооружениями начались с того, что конкурсный управляющий МУП «Пригородный водоканал» Уваров Г.А. продал компанию физическому лицу. В течение 2018–2019 года администрация ГГО пыталась через суд вернуть имущество. После этого имущество было передано МУП «Пригородная компания выработки тепловой энергии». Именно оно сейчас проходит процедуру банкротства.

При этом власти округа подтверждают необходимость проведения ремонта, но не видят смысла в капитальных вложениях. В 2019 году проведенный аудит сооружений показал, что схема очистки сточных вод не соответствует современным требованиям.

«Им надо было нас уничтожить морально». Как Новоасбест утопает в зловонных стоках

Даже при полном ее восстановлении добиться очистки стоков до нормативов не представляется возможным, так как изменился состав стоков и требования к их степени очистки. В связи с этим капитальный ремонт сооружений и оборудования очистных сооружений, обеспечивающих процесс очистки сточных вод, нецелесообразен, рассказали TagilCity.ru в администрации Горноуральского ГО.

Таким образом, ремонт все же планируется, но не капитальный. При этом предполагаемый бюджет в ответе на запрос не сообщили.

На данный момент для проведения реконструкции очистных сооружений организацией ООО «ИнжКомплексПроект» проводятся проектные работы. Когда будет получено положительное заключение государственной экспертизы и пройдена достоверность сметной стоимости, администрация округа планирует обратиться на согласительную комиссию в Минфин Свердловской области при формировании бюджета на 2021 год. Но неизвестно, будет ли одобрено даже такое финансирование.

Редакция TagilCity.ru направила запрос в Министерство ЖКХ по Свердловской области с вопросами о том, проводилась ли оценка износа очистных сооружений за последние два года, что может подразумеваться под «функционированием», если по факту работа не осуществляется, какова стоимость работ по ремонту, а также, есть ли какая-то альтернатива, если сооружения восстановить не представляется возможным.