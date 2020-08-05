В Свердловской области объявили предупреждение о НМУ
Сегодня, 19:02Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области объявлено предупреждение о смогу. В ближайшие несколько дней в регионе установились неблагоприятные метеорологические условия. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Сюжеты: Экология
По данным службы, начиная с 20.00 5 августа и до 15.00 7 августа, ожидаются метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии региона в районах расположения автоматических станций контроля за загрязнением воздуха, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не отмечается.
Ранее в воздухе Нижнего Тагила с 24 по 27 июля было зафиксировано превышение ПДК формальдегида.
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