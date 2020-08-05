В Свердловской области объявили предупреждение о НМУ

По данным службы, начиная с 20.00 5 августа и до 15.00 7 августа, ожидаются метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии региона в районах расположения автоматических станций контроля за загрязнением воздуха, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не отмечается.