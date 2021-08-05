Вновь диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 августа

По итогам 2-минутных замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида. азота вновь варьировались. Концентрация вещества в воздухе была от 0,1 до 0,3. Также не остались нулевыми и результаты 20-минутных замеров.

По результатам коротких замеров пяти веществ-загрязнителей (диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода) показатели диоксида азота достигли 0,3 мг/м3. Редакция TagilCity.ru сделала длительные замеры при температуре воздуха +22 градуса и южном ветре со скоростью два метра в секунду. Результаты текущих замеров выявили, что в воздухе вновь присутствует диоксид азота. Содержание вещества было 0,1 мг/м3. Такой результат не является превышением нормы ПДК — 0,2 мг/м3. Итоги замеров содержания остальных веществ-загрязнителей остались нулевыми. Фото: TagilCity.ru Напомним, в 10 раз превышал ПДК уровень синильной кислоты в атмосфере по итогам 20-минутных замеров 4 августа. Также в воздухе было выявлено присутствие диоксида азота в масштабах предельно допустимой концентрации (0,2 мг/м3). Третьим веществом, загрязняющим воздух в Нижнем Тагиле стал диоксид серы — 0,1 мг/м3 при ПДК — 0,5 мг/м3. Превышение ПДК синильной кислоты в 10 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 августа Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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