Профилактика на дому: медработники с вакциной от кори приехали к тагильчанам на ГГМ

У дома житель Нижнего Тагила увидел машины медицинской службы и четверых работников в белых халатах.

Они говорят: «Эпидемия кори в Тагиле, человек умер. Срочная вакцинация. Будьте дома, мы к вам зайдём»,рассказал тагильчанин в разговоре с TagilCity.ru.

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области городе Нижний Тагил и Пригородном районе о проводимых мероприятиях ничего неизвестно.

У нас действительно был зарегистрирован случай кори, молодой человек привёз из Украины. Те люди, которые контактировали с ним, они были привиты. Вероятно, лечебно-профилактическое учреждение проводит эти работы. У нас по кори есть план, может эти мероприятия проводятся вразрез плана. Мы разберёмся и сообщим более подробную информацию, сообщил заместитель начальника отдела Юрий Огнев.

На выезде TagilCity.ru выяснил, что мероприятие было организовано Городской поликлиникой №4, расположенной по адресу Дружинина, 53. Обход совершали участковые врачи в сопровождении медсестёр. С собой у медработников имелась сумка, в которой были все необходимые для вакцинации атрибуты. Медики предлагали поставить прививки, либо на специальном бланке подписать отказ.

Чем старше, тем хуже, понимаете? Старики очень тяжело болеют корью. Мы проводим профилактику. Она показана тем, кто находился в близком контакте с заболевшим,объясняли гражданам сотрудники больницы.

При этом сотрудники больницы рассказывают о том, что в этом доме был зарегистрирован случай кори.

Мужчина сейчас лежит в инфекционной больнице. Остальное мы вам не скажем, потому что сами не знаем, отметил участковый врач.