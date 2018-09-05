Смог над Свердловской областью останется до конца недели

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Смог, который повис над Свердловской областью с 1 сентября, сохранится до конца этой недели.
Уральские синоптики продлили предупреждение о смоге, который повис над Свердловской областью с 1 сентября.
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности объявлено с 4 сентября по 9 сентября.
В этот период сохранятся погодные условия, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, пишет Znak.
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