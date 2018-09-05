Занятия отменены в некоторых Уральских школах из-за землетрясения

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В ряде школ Челябинской области отменены занятия из-за землетрясения, произошедшего 5 сентября на Урале.
В школах Катав-Ивановска Челябинской области отменены занятия из-за землетрясения, произошедшего в 4 утра. Сообщается, что это сделано для того, чтобы специалисты смогли обследовать здания и подтвердить их безопасность для дальнейшего пребывания в них детей. Однако сообщается, что видимых повреждений на зданиях нет.
Организовано взаимодействие всех спецслужб и правительства регионов, попавших в зону активности природной стихии, пишет URA.RU.
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