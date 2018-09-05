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Занятия отменены в некоторых Уральских школах из-за землетрясения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Занятия отменены в некоторых Уральских школах из-за землетрясения

Сегодня, 11:40Здоровье и экология
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