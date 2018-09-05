Занятия отменены в некоторых Уральских школах из-за землетрясения

В школах Катав-Ивановска Челябинской области отменены занятия из-за землетрясения, произошедшего в 4 утра. Сообщается, что это сделано для того, чтобы специалисты смогли обследовать здания и подтвердить их безопасность для дальнейшего пребывания в них детей. Однако сообщается, что видимых повреждений на зданиях нет.