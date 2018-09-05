Житель Нижнего Тагила с болями в спине лежал у ворот ЦГБ №1

Житель Нижнего Тагила приехал в ГБ №1 на Вагонке за медицинской помощью поздно вечером 4 сентября. По его словам, на газоне у ворот больницы он обнаружил лежащего мужчину. Мужчина рассказал, что в медучреждение он был доставлен каретой скорой помощи.

Прямо сейчас приехали в больницу на Вагонке ЦГБ №1 (по вынужденным обстоятельствам). Обнаружили у ворот больницы мужчину, лежащего в кустах, по его словам его привезли в больницу на скорой, описал тагильчанин в группе в вКонтакте.

По рассказу жителя Нижнего Тагила, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и жаловался на сильную боль в спине. Он пояснил, что сам ушел из больницы, но из-за боли не смог двигаться дальше.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и при разговоре с нами испытывал сильную боль и держался за спину. Он сказал, что его приняли и положили к остальным людям, после чего, с его слов, ему стало неприятно там находится, и он ушёл домой. Дошёл максимум до того места, где мы его и нашли, пояснил прибывший в больницу.

Тагильчанин возмутился, что он сам также не получил медицинской помощи. По его словам, охранник стационара несколько раз пытался выгнать его и сопровождающих из приемного покоя больницы.

Нас приняли, но должного ухода нам по нашей проблеме также не оказали, к тому же охранник данной больницы пытался выгнать нас 4 раза, поясняет житель Нижнего Тагила.