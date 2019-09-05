Правительство Свердловской области отчиталось об улучшении экологической ситуации
Как сообщает правительство Свердловской области, за последние несколько лет объем вредных выбросов снижен на 16%.
Глава региона Евгений Куйвашев рассказал, что положительные результаты достигнуты благодаря комплексной работе. Благодаря снижению уровня загрязнения от стационарных источников удалось добиться увеличения продолжительности жизни (в настоящий момент она превышает 71 год). Также он напомнил, что меры по охране окружающей среды отражены в нацпроектах.
Наиболее приоритетные задачи на текущий момент, по заявлению главы региона, это реабилитация водохранилищ, очистка питьевых источников, модернизация систем водоснабжения. Также глава региона поставил задачи по повышению эффективности работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов доложил, что сейчас на территории региона за качеством атмосферного воздуха следят станции контроля, работающие в 13 городах (в том числе и Нижнем Тагиле).
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что с 1988 года системное взаимодействие областных и местных властей с промышленниками позволило более чем в пять раз снизить объем вредных выбросов, кроме того, участие города в федеральном проекте «Чистый воздух» позволит продолжить эту работу.