Правительство Свердловской области отчиталось об улучшении экологической ситуации

Глава региона Евгений Куйвашев рассказал, что положительные результаты достигнуты благодаря комплексной работе. Благодаря снижению уровня загрязнения от стационарных источников удалось добиться увеличения продолжительности жизни (в настоящий момент она превышает 71 год). Также он напомнил, что меры по охране окружающей среды отражены в нацпроектах.

Наиболее приоритетные задачи на текущий момент, по заявлению главы региона, это реабилитация водохранилищ, очистка питьевых источников, модернизация систем водоснабжения. Также глава региона поставил задачи по повышению эффективности работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов доложил, что сейчас на территории региона за качеством атмосферного воздуха следят станции контроля, работающие в 13 городах (в том числе и Нижнем Тагиле).