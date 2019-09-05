В Нижнем Тагиле пройдет День диспансеризации

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В субботу, 21 сентября, в ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4» по адресу улица Новострой, 24 состоится День диспансеризации, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пройти медобследование можно независимо от того, к какому медучреждению относится пациент. Прием пройдет с 8.00 до 14.00. В рамках акции пациенты смогут сдать общий анализ крови, кровь на сахар и холестерин, измерить давление, проверить уровень холестерина. Женщины могут пройти маммолога при наличии показаний, гинеколога, терапевта.
Кроме того, в этот день можно поставить прививку от гриппа.
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