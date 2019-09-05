В Нижнем Тагиле пройдет День диспансеризации

Пройти медобследование можно независимо от того, к какому медучреждению относится пациент. Прием пройдет с 8.00 до 14.00. В рамках акции пациенты смогут сдать общий анализ крови, кровь на сахар и холестерин, измерить давление, проверить уровень холестерина. Женщины могут пройти маммолога при наличии показаний, гинеколога, терапевта.