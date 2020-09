Свердловская область побила рекорд по смертности населения в июле

В Свердловской области в июле 2020 года число скончавшихся выросло почти в 1,5 раза по сравнению с июлем 2019 года. Такие данные предоставлены Росстатом.

Год назад в июле в регионе скончались 4819 человек. Год спустя этот показатель увеличился до 7014 человек. При этом от коронавируса, по данным Росстата, в июле скончались 309 человек. Еще у 65 человек инфекция была подтверждена, но причиной смерти стала не она. В середине августа замначальника управления Росстата по Свердловской и Курганской областям Антонина Перунова рассказала о причинах сокрытия смертности от коронавируса. По ее словам, причиной стало то, что регистрация актов рождения и смерти в ЗАГСах была приостановлена. Названы причины сокрытия статистики смертности от COVID-19 в Свердловской области

