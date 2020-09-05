Свердловская область побила рекорд по смертности населения в июле

Свердловская область побила рекорд по смертности населения в июле

Сегодня, 14:14Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области в июле 2020 года число скончавшихся выросло почти в 1,5 раза по сравнению с июлем 2019 года. Такие данные предоставлены Росстатом.

Год назад в июле в регионе скончались 4819 человек. Год спустя этот показатель увеличился до 7014 человек.

При этом от коронавируса, по данным Росстата, в июле скончались 309 человек. Еще у 65 человек инфекция была подтверждена, но причиной смерти стала не она.

В середине августа замначальника управления Росстата по Свердловской и Курганской областям Антонина Перунова рассказала о причинах сокрытия смертности от коронавируса. По ее словам, причиной стало то, что регистрация актов рождения и смерти в ЗАГСах была приостановлена.

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