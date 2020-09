Свердловской области из федерального бюджета выделено более 32 миллионов рублей на предоставление лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для граждан льготных категорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В общей сложности в регионы будет направлено 988 миллионов рублей. Данная сумма является нераспределенными средствами из федерального резерва, которые предусмотрены для поддержки льготников в 2020 году. Бесплатные лекарства полагаются детям-инвалидам, инвалидам, участникам ВОВ, а также чернобыльцам. Ранее сумма, на которую гражданам разрешалось получить льготные лекарства, была проиндексирована. На данный момент она составляет 886,4 рубля в месяц.

