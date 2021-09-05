Опасный воздух, обращение активистов и комары-«убийцы». Эко-итоги в Нижнем Тагиле

В течение минувшей недели редакция TagilCity.ru несколько раз выявляла наличие диоксида азота при замерах воздуха в районе ж/д вокзала. Об этих и других эко-событиях, читайте в наших традиционных итогах.

Результаты двухминутных замеров воздуха газоанализатором на прошедшей неделе: 30 августа – диоксид азота – до 0,4 мг/м3;

31 августа – превышений ПДК веществ-загрязнителей не обнаружено;

1 сентября – превышений ПДК веществ-загрязнителей не обнаружено;

2 сентября – превышений ПДК веществ-загрязнителей не обнаружено;

3 сентября – диоксид азота – от 0,1 до 0,3 мг/м3;

4 сентября – диоксид азота – до 0,1 мг/м3. При контрольных 20-минутных замерах значение диоксида азота поднималось выше нуля только в один день — 30 августа. Показатель вещества был 0,1 мг/м3, что не превышает его ПДК (0,2 мг/м3). Диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 30 августа Из ежегодного отчета Министерства экологии и природопользования Свердловской области стало известно, что в 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз. Кроме того, эксперты признали серьезность проблемы отсутствия санитарно-защитных зон у большинства промышленных предприятий города. Ведь мы до сих пор помним ежегодные обещания руководства ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавода», ВГОКа и ХЗ «Планта» официально установить ССЗ вокруг заводов. Риск для здоровья от загрязнения воздуха у тагильчан превышает норму до 50 раз Обратить внимание губернатора на проблемы экологии в Нижнем Тагиле решил Родительский комитет города. Активисты записали на Лисьей горе видеоролик с обращением к Евгению Куйвашеву, где сравнили качество воды в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, отметив, что в столице региона идущую из крана жидкость горожане могут употреблять в пищу в отличие от тагильчан. Родители из Нижнего Тагила отправили губернатору видео по проблемам экологии Сразу несколько свалок из автозапчастей, домашней мебели и производственного мусора обнаружила редакция TagilCity.ru на обочинах дороги, расположенной недалеко от Салдинского шоссе в Нижнем Тагиле. Обломки шлакоблоков, деревянные обломки, строительные перчатки, шифер, мешки под стройматериалы, бутылки из-под жидкостей и даже дорожный знак — все это горами копится на обочинах проселочных дорог. Чтобы выяснить законность этих свалок редакция направила запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила. Отходы с предприятий и мешки с мусором: свалки вдоль дороги под Нижним Тагилом 5 Фото Горы мусора складируют на дороге под Нижним Тагилом. А еще Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном росте количества комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила. Благоприятными для этого условиями являются теплая осенняя погода и обильные осадки. Чтобы избежать укусов кровососущих, россиянам рекомендуют носить светлую защитную одежду, которая максимально будет скрывать открытые участки тела, при посещении лесопарковых зон, водоемов. Также необходимо пользоваться различными репеллентами, в том числе и дома. Количество комаров-переносчиков лихорадки в России увеличится тёплой осенью

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