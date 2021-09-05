Опасный воздух, обращение активистов и комары-«убийцы». Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Результаты двухминутных замеров воздуха газоанализатором на прошедшей неделе:
При контрольных 20-минутных замерах значение диоксида азота поднималось выше нуля только в один день — 30 августа. Показатель вещества был 0,1 мг/м3, что не превышает его ПДК (0,2 мг/м3).
Из ежегодного отчета Министерства экологии и природопользования Свердловской области стало известно, что в 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз. Кроме того, эксперты признали серьезность проблемы отсутствия санитарно-защитных зон у большинства промышленных предприятий города. Ведь мы до сих пор помним ежегодные обещания руководства ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавода», ВГОКа и ХЗ «Планта» официально установить ССЗ вокруг заводов.
Обратить внимание губернатора на проблемы экологии в Нижнем Тагиле решил Родительский комитет города. Активисты записали на Лисьей горе видеоролик с обращением к Евгению Куйвашеву, где сравнили качество воды в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, отметив, что в столице региона идущую из крана жидкость горожане могут употреблять в пищу в отличие от тагильчан.
Сразу несколько свалок из автозапчастей, домашней мебели и производственного мусора обнаружила редакция TagilCity.ru на обочинах дороги, расположенной недалеко от Салдинского шоссе в Нижнем Тагиле. Обломки шлакоблоков, деревянные обломки, строительные перчатки, шифер, мешки под стройматериалы, бутылки из-под жидкостей и даже дорожный знак — все это горами копится на обочинах проселочных дорог. Чтобы выяснить законность этих свалок редакция направила запрос в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила.
А еще Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном росте количества комаров, которые переносят лихорадку Западного Нила. Благоприятными для этого условиями являются теплая осенняя погода и обильные осадки. Чтобы избежать укусов кровососущих, россиянам рекомендуют носить светлую защитную одежду, которая максимально будет скрывать открытые участки тела, при посещении лесопарковых зон, водоемов. Также необходимо пользоваться различными репеллентами, в том числе и дома.