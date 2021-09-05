Синоптики пообещали тагильчанам заморозки до минус трёх и ветер до 20 м/с

Синоптики пообещали тагильчанам заморозки до минус трёх и ветер до 20 м/с
Синоптики пообещали тагильчанам заморозки до минус трёх и ветер до 20 м/с
Сегодня, 17:02Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Заморозки от нуля до минус трёх градусов ожидаются в ближайшие трое суток в Нижнем Тагиле и пригороде.

Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила разослала предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на ближайшие три дня. Так, в понедельник 6 сентября, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Неблагоприятен прогноз и для садоводов — с 6 по 8 сентября на поверхности почвы и в воздухе синоптики обещают заморозки до минус трёх градусов. Тагильчанам рекомендуют укутывать теплолюбивые сельскохозяйственные культуры, так как их переохлаждение может привести к повреждению.

В ЕДДС напомнили, что во время непогоды (шквалистый ветер, ливни и грозы) необходимо соблюдать меры безопасности — самое главное, это планировать отдых на природе, проведение высотных работ и занятий спортом с учётом погодных условий.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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