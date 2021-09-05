Синоптики пообещали тагильчанам заморозки до минус трёх и ветер до 20 м/с

Неблагоприятен прогноз и для садоводов — с 6 по 8 сентября на поверхности почвы и в воздухе синоптики обещают заморозки до минус трёх градусов. Тагильчанам рекомендуют укутывать теплолюбивые сельскохозяйственные культуры, так как их переохлаждение может привести к повреждению.