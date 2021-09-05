Замеры воздуха не выявили веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле 5 сентября

Замеры воздуха не выявили веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле 5 сентября
Замеры воздуха не выявили веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле 5 сентября
Сегодня, 21:06Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Во время воскресных замеров воздуха 5 сентября в 16:00 на привокзальной площади в Нижнем Тагиле веществ-загрязнителей выявлено не было.

Ежедневно корреспондент TagilCity.ru делает замеры воздуха на наличие сероводорода, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы и синильной кислоты на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Сначала производятся 2-минутные замеры, а если датчики прибора ловят какие-либо вещества — мы делаем 20-минутные замеры. 5 сентября газоанализатор «Геолан-1П» не обнаружил загрязнителей в воздухе Нижнего Тагила.

Фото:TagilCity.ru

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
Материалы по теме:
экологиявоздухзамерывокзалНижний Тагилзагрязнения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы