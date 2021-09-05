Замеры воздуха не выявили веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле 5 сентября

Во время воскресных замеров воздуха 5 сентября в 16:00 на привокзальной площади в Нижнем Тагиле веществ-загрязнителей выявлено не было.

Ежедневно корреспондент TagilCity.ru делает замеры воздуха на наличие сероводорода, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы и синильной кислоты на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Сначала производятся 2-минутные замеры, а если датчики прибора ловят какие-либо вещества — мы делаем 20-минутные замеры. 5 сентября газоанализатор «Геолан-1П» не обнаружил загрязнителей в воздухе Нижнего Тагила. Фото: TagilCity.ru Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Опасный воздух, обращение активистов и комары-«убийцы». Эко-итоги в Нижнем Тагиле

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