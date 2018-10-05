40 лекарств не хватало в аптечках фельдшеров скорой помощи в Красноуральске
Сегодня, 20:00Здоровье и экология
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В Красноуральске при проверке у фельдшеров скорой помощи не было более 40 важных препаратов.
В Красноуральске в ходе проверки были выявлены нарушения в работе скорой медицинской помощи. Так, в чемоданах фельдшеров не нашлось более 40 лекарственных препаратов. Среди них были антисептики, обезболивающие и антипсихотические препараты.
В адрес врио главного врача Красноуральской городской больницы внесено представление, а старший фельдшер отделения скорой помощи медучреждения оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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