Уборочная кампания завершается в Свердловской области

Уже собрано 93% зерновых, 92% картофеля и 70% овощей.

По информации департамент информационной политики области, всего аграрии собрали 630 тыс. тонн зерна, 236 тонн картофеля. Также идет процесс подготовки полей к посеву на следующий год.