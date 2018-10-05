Уборочная кампания завершается в Свердловской области

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В Свердловской области подходит к концу кампания по уборке овощей и зерновых.
Уже собрано 93% зерновых, 92% картофеля и 70% овощей.
По информации департамент информационной политики области, всего аграрии собрали 630 тыс. тонн зерна, 236 тонн картофеля. Также идет процесс подготовки полей к посеву на следующий год.
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