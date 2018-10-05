Уровень заболеваемости ОРВИ в Нижнем Тагиле вырос на 8% за прошедшую неделю

О повышении процента заболеваемости сообщили сотрудники Роспотребнадзора на совещании, прошедшем 5 октября в мэрии. Также данный показатель подрос в 1,6 раза среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет. У взрослого населения уровень заболеваемости снизился на 5%.

В Нижнем Тагиле на карантин закрыты три группы в детских садах.

Заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров подчеркнул, что для эпидемиологического благополучия необходимо начать делать прививки от гриппа сотрудникам торговых сетей.