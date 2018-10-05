Уровень заболеваемости ОРВИ в Нижнем Тагиле вырос на 8% за прошедшую неделю
Сегодня, 19:20Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле за прошедшую неделю на 8% вырос уровень заболеваемости ОРВИ.
Сюжеты: Нижний Тагил
О повышении процента заболеваемости сообщили сотрудники Роспотребнадзора на совещании, прошедшем 5 октября в мэрии. Также данный показатель подрос в 1,6 раза среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет. У взрослого населения уровень заболеваемости снизился на 5%.
В Нижнем Тагиле на карантин закрыты три группы в детских садах.
Заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров подчеркнул, что для эпидемиологического благополучия необходимо начать делать прививки от гриппа сотрудникам торговых сетей.
По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, работодатели могут принимать участие в штабах по гриппу для организации у себя на предприятиях прививочных кампаний. Следующее совещание пройдет на будущей неделе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей