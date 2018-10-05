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Уровень заболеваемости ОРВИ в Нижнем Тагиле вырос на 8% за прошедшую неделю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Gripp

Уровень заболеваемости ОРВИ в Нижнем Тагиле вырос на 8% за прошедшую неделю

Сегодня, 19:20Здоровье и экология
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