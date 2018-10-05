Выброс токсичного газа в атмосферу зафиксирован в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле зафиксировано загрязнение воздуха диоксидом азота. Концентрация газа превышает норму в 1,2 раза.
Сюжеты: Нижний Тагил
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщает, что в городе повышено содержание в воздухе диоксида азота. На 4 октября допустимая среднесуточная норма газа в атмосфере была превышена в 1,2 раза.
Диоксид азота классифицируется как вещество с высоким уровнем токсичности. Напомним, что в сентябре в Нижнем Тагиле было зафиксировано повышенное содержание сероводорода в воздухе, пишет «Вечерний Екатеринбург».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей