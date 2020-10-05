В Нижнем Тагиле УВЗ заплатит 42 млн рублей за уничтожение жидких токсичных отходов

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется разработать план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города. При его составлении должно учитываться количество нефтепродуктов на объектах, максимальный объем их разлива, физико-химические свойства, гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия, а также наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов.