В Нижнем Тагиле УВЗ заплатит 42 млн рублей за уничтожение жидких токсичных отходов

Котлован располагается в МО «Пригородный район», в двух километрах от основной промплощадки, на восток по Восточному шоссе, в сторону Нижней Салды.
Согласно техническому заданию, требуется очистить открытый котлован емкостью 54 тысячи кубических метров. А площадь поверхности зеркала составляет 0,98 гектаров.
Внутри котлована находится смесь обводненных отходов смазочно-охлаждающих масел, нефтепродуктов, растворов, эмульсий, осадков шлама, ванн цинкования. В общей сложности планируется вывезти с полигона 5,7 тысячи тонн отходов.
На территории полигона имеется специальная площадка для размещения оборудования по забору отходов.
При этом работы должны проводиться таким образом, чтобы не нарушать режим приема и слива жидких отходов, то есть, не загромождая проезд к сливному лотку.
Отмечается, что на полигоне нет освещения, источников питания и тепла.
Договор на оказание услуг был заключен с единственным исполнителем, подавшим заявку на участие. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Напомним, в конце сентября стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется разработать план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города. При его составлении должно учитываться количество нефтепродуктов на объектах, максимальный объем их разлива, физико-химические свойства, гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия, а также наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов.