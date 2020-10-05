В Нижнем Тагиле УВЗ заплатит 42 млн рублей за уничтожение жидких токсичных отходов

В Нижнем Тагиле УВЗ заплатит 42 млн рублей за уничтожение жидких токсичных отходов

Сегодня, 10:08Здоровье и экологияPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле АО «НПК-Уралвагонзавод» уменьшит объемы жидких токсичных отходов, накопленных в котловане, на полигоне жидких токсичных отходов. Стоимость работ составляет 42 миллиона рублей.

Котлован располагается в МО «Пригородный район», в двух километрах от основной промплощадки, на восток по Восточному шоссе, в сторону Нижней Салды.

Согласно техническому заданию, требуется очистить открытый котлован емкостью 54 тысячи кубических метров. А площадь поверхности зеркала составляет 0,98 гектаров.

Внутри котлована находится смесь обводненных отходов смазочно-охлаждающих масел, нефтепродуктов, растворов, эмульсий, осадков шлама, ванн цинкования. В общей сложности планируется вывезти с полигона 5,7 тысячи тонн отходов.

На территории полигона имеется специальная площадка для размещения оборудования по забору отходов.

При этом работы должны проводиться таким образом, чтобы не нарушать режим приема и слива жидких отходов, то есть, не загромождая проезд к сливному лотку.

Отмечается, что на полигоне нет освещения, источников питания и тепла.

Договор на оказание услуг был заключен с единственным исполнителем, подавшим заявку на участие. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется разработать план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города. При его составлении должно учитываться количество нефтепродуктов на объектах, максимальный объем их разлива, физико-химические свойства, гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия, а также наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов.

Stories:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
Related news:
экологияуралвагонзаводНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы