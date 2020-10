В Свердловской области число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 30 тысячам

С начала пандемии количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 29 987 человек, сообщает оперштаб Свердловской области.

За минувшие сутки в регионе выявлено 175 новых случаев COVID-19. Состояние 127 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 52 из них находятся на аппаратах ИВЛ. По выздоровлению из больниц выписано 106 человек, общее количество выздоровевших составило 22 270 пациентов. Зарегистрировано три смерти от коронавируса, общее число летальных случаев – 615. За последние сутки в Российской Федерации выявлено 10 888 случаев коронавируса в 84 регионах страны, с начала пандемии зарегистрировано 1 225 889 заболевших. Число выписанных по выздоровлению пациентов возросло до 982 324, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 3 181 человек. С начала пандемии зарегистрировано 21 475 летальных случая, из них 117 за последние сутки.

