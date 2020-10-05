В Свердловской области число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 30 тысячам

За последние сутки в Российской Федерации выявлено 10 888 случаев коронавируса в 84 регионах страны, с начала пандемии зарегистрировано 1 225 889 заболевших. Число выписанных по выздоровлению пациентов возросло до 982 324, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 3 181 человек. С начала пандемии зарегистрировано 21 475 летальных случая, из них 117 за последние сутки.