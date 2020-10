В Тагиле из-за роста заболеваемости COVID-19 «скорая» работает в усиленном режиме

Из-за быстрого распространения коронавируса, ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле увеличили число инфекционных бригад скорой помощи. Медики работают в усиленном режиме, сообщает АН «Между строк».

В июне для заболевших тагильчан работало шесть бригад, позже стало восемь и теперь десять. Бригады обслуживают горожан, больных ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также изучают подтвержденные случаи коронавируса и контактников. На данный момент в Нижнем Тагиле, в связи с возросшим числом заболевших COVID-19, бригады скорой помощи работают усиленно, поскольку на них опустилась дополнительная нагрузка. Напомним, сегодня стало известно, что из-за нехватки коечного фонда в тагильской инфекционной больнице зараженных коронавирусом будут отправлять лечиться в Сысерть. Также в Нижнем Тагиле с начала пандемии зафиксировано 1 999 случаев заболевания коронавирусом. Больных COVID-19 тагильчан будут отправлять на лечение в Сысерть из-за нехватки мест

