В Тагиле из-за роста заболеваемости COVID-19 «скорая» работает в усиленном режиме

В Тагиле из-за роста заболеваемости COVID-19 «скорая» работает в усиленном режиме

Сегодня, 22:20Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Из-за быстрого распространения коронавируса, ОРВИ и гриппа в Нижнем Тагиле увеличили число инфекционных бригад скорой помощи. Медики работают в усиленном режиме, сообщает АН «Между строк».

В июне для заболевших тагильчан работало шесть бригад, позже стало восемь и теперь десять. Бригады обслуживают горожан, больных ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также изучают подтвержденные случаи коронавируса и контактников.

На данный момент в Нижнем Тагиле, в связи с возросшим числом заболевших COVID-19, бригады скорой помощи работают усиленно, поскольку на них опустилась дополнительная нагрузка.

Напомним, сегодня стало известно, что из-за нехватки коечного фонда в тагильской инфекционной больнице зараженных коронавирусом будут отправлять лечиться в Сысерть. Также в Нижнем Тагиле с начала пандемии зафиксировано 1 999 случаев заболевания коронавирусом.

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