За два дня активисты собрали 50 мешков мусора на эко-субботниках в Нижнем Тагиле

В рамках проекта «Не словом, а делом», 3 октября было собрано 23 мешка мусора на Муринском пруду и 27 мешков на Валегинском пруду. Из них 43 мешка наполнены пластиком с бумагой, еще семь — со стеклотарой.
Напомним, в Нижнем Тагиле уже прошло пять эко-субботников в рамках проекта «Не словом, а делом». Последний состоялся 26 сентября на берегу Валегинского пруда. В общей сложности было собрано 40 мешков мусора. 2 октября общественникам Андрею Волегову и Дмитрию Есину были вручены благодарственные письма за организацию эко-субботников.