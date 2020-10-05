За два дня активисты собрали 50 мешков мусора на эко-субботниках в Нижнем Тагиле

За два дня активисты собрали 50 мешков мусора на эко-субботниках в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:21Здоровье и экологияPhoto: Дмитрий Есин
В Нижнем Тагиле в минувшие выходные прошли два эко-субботника, организованные общественными организациями «Экоправо» и «Чистый Урал». В рамках мероприятий было собрано 50 мешков мусора, сообщил TagilCity.ru общественник Дмитрий Есин.

В рамках проекта «Не словом, а делом», 3 октября было собрано 23 мешка мусора на Муринском пруду и 27 мешков на Валегинском пруду. Из них 43 мешка наполнены пластиком с бумагой, еще семь — со стеклотарой.

Эко-субботник
Photo:Дмитрий Есин

Напомним, в Нижнем Тагиле уже прошло пять эко-субботников в рамках проекта «Не словом, а делом». Последний состоялся 26 сентября на берегу Валегинского пруда. В общей сложности было собрано 40 мешков мусора. 2 октября общественникам Андрею Волегову и Дмитрию Есину были вручены благодарственные письма за организацию эко-субботников.

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