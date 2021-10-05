Чрезвычайная пожарная опасность в лесах объявлена в Свердловской области

Во время возможных возгораний в лесах Свердловской области вероятны образование пламени, тепловые удары от повышенной температуры вблизи пожара.

Во время лесного пожара также повышается задымленность местности опасными дымами и помутнение воздуха, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила. На время действия пожарной опасности рекомендуется выполнять необходимые превентивные мероприятия. В том числе, отработать взаимодействие между пожарными подразделениями МЧС и местными органами власти. Напомним, засушливое лето 2021 года привело к возникновению десятков лесных пожаров в Свердловской области. Часть возгораний стали причиной пожаров в СНТ, где горели дома и надворные постройки уральцев. В Свердловской области за сутки ликвидированы 13 лесных пожаров

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter