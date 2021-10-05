Чрезвычайная пожарная опасность в лесах объявлена в Свердловской области

Во время лесного пожара также повышается задымленность местности опасными дымами и помутнение воздуха, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
На время действия пожарной опасности рекомендуется выполнять необходимые превентивные мероприятия. В том числе, отработать взаимодействие между пожарными подразделениями МЧС и местными органами власти.
Напомним, засушливое лето 2021 года привело к возникновению десятков лесных пожаров в Свердловской области. Часть возгораний стали причиной пожаров в СНТ, где горели дома и надворные постройки уральцев.