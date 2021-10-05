Годовалый ребенок заболел коронавирусом в Карпинске

Главврач Карпинской ЦГБ Евгений Штах сообщил на заседании в мэрии, что реальная ситуация с COVID-19 в городе «очень плохая», сообщает 66.ru.
В госпитале на лечении находится годовалый ребенок, всего сейчас там 212 больных коронавирусом, еще 21 человек ожидают результатов тестов.
В госпитале ковидных больных больше нет свободных коек, все необходимое оборудование работает в круглосуточном режиме на пределе своих возможностей,заявил врач.
Кислородная установка больницы, позволяющая работать аппаратам ИВЛ, в любой момент может выйти из строя, тогда придется завозить кислород в бочках из Нижнего Тагила, рассказал Штах.
Но и это не станет выходом, так как в Нижнем Тагиле заправщики кислородом простаивают по 2-е суток в очереди.
Напомним, в Свердловской области установлен антирекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции. В этом году симптомы течения болезни отличаются от прошлогодних.