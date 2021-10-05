Из-за ветхих очистных в Николо-Павловском канализационные воды попадают в реку Тагил

На отвратительный запах жалуются жители села Николо-Павловского под Нижним Тагилом. Они заявляют, что очистные сооружения полуразрушены и из-за этого канализационная вода попадает в реки Тагил и Шайтанка. При этом в администрации ГГО разводят руками и заявляют, что пытаются что-то сделать.

Еще в декабре 2017 года стало известно, что зарегистрированное в Нижнем Тагиле ООО «Пандора», оказывающее услуги водоснабжения и водоотведения в Николо-Павловском, сбрасывает стоки в реки Тагил и Шайтанка. После проверки природоохранной прокуратуры жалобы подтвердились. Также выяснилось, что одно здание очистных, используемых компанией, разрушено, а второе находится в аварийном состоянии. Именно потому стоки не очищались и выходили на поверхность. Тогда прокуратурой было выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, пишет АН «Между строк». Прокуратура направила иск в суд с требованием о прекращении несанкционированного сброса стоков, а также о разработке и утверждении нормативов сброса и программы экологического контроля. После этого скандала никакой информации о проводящейся реабилитации очистных сооружений не было. С конца августа 2021 года, по словам начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Горноуральского ГО Антона Тимофеева, водоснабжением занимается МУП «Пригородная теплоснабжающая компания». Сейчас мы пытаемся что-то как-то восстановить, начали с канализационных колодцев, сейчас там ни одного люка нет. То, что люди жалуются на вонь, понятно, так как всё это время никто ничего не делал, сейчас мы пытаемся решить проблему, рассказывает Тимофеев. Директор МУПа Виктор Соловьев заявил, что денег на ремонт очистных сооружений недостаточно и потому решить проблему будет сложно. Соловьев отметил, что на данный момент от очистных осталось «одно название». Когда компания пришла работать туда, то не было отопления. На данный момент оно восстановлено и все утечки устранены. Руководитель объяснил, что через 1,5-2 года работы водоснабжающие компании банкротятся и все средства уходят на зарплаты, налоги и так далее. Поэтому тратить средства на очистные не представляется возможным. Люди в Николо-Павловском очень мало платят. Водоснабжение — самая дорогая услуга для предприятия, а для населения она дешёвая. Фактически у нас себестоимость услуги 85 рублей, а нам жители платят по 13 рублей за куб. Что на эти деньги мы можем сделать?говорит Виктор Соловьёв. Напомним, проверку из-за сброса стоков в реку Нейва с очистных сооружений Невьянска проводит минэкологии Свердловской области. В ходе изучения местности на мелководье найдено скопление рыхлых отложений. Они пахнут хозяйственно-бытовыми стоками. Специалистами были взяты пробы воды. Министерство экологии проводит проверку из-за сброса стоков в Нейву у Невьянска

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