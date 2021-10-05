Спасатели ликвидировали последствия «утечки хлора» на УВЗ в Нижнем Тагиле

Спасатели ликвидировали последствия «утечки хлора» на УВЗ в Нижнем Тагиле
Спасатели ликвидировали последствия «утечки хлора» на УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:20Здоровье и экологияФото: 1МI
Спасатели отрабатывали действия по ликвидации последствий выброса хлора на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.

Тактико-специальные учения проходили на площадке подготовки воды цеха № 860 УВЗ в Нижнем Тагиле, сообщает Центр защиты населения.

В учениях принимали участия сотрудники спасательной службы «Уралвагонзавода», подразделения поисково-спасательных служб Нижнего Тагила и частные охранники ЧОПа.

Фото:Центр защиты населения

В ходе учений все поставленные задачи были выполнены, участники отработали взаимодействие в условиях техногенной ЧС.

Напомним, 6 октября 2021 года в Нижнем Тагиле будут проверены системы оповещения населения о ЧС. Спасатели просят тагильчан не отвлекаться от своих занятий и не паниковать.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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