Нет веществ загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 октября

5 октября во вторник короткие замеры синильной кислоты, сероводорода, диоксида азота, диоксида серы и формальдегида были сделаны у вокзала в Нижнем Тагиле при температуре воздуха 0 градусов и северо-западном ветре со скоростью 3 метра в секунду.
По итогам 2-минутных замеров, газоанализатор «Геолан-1П» не показал превышений ПДК пяти веществ-загрязнителей.
Каждый день в прямом эфире Instagram журналист редакции TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.