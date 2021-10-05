Нет веществ загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 октября

Нет веществ загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 октября
Нет веществ загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 октября
Сегодня, 16:11Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
5 октября регулярные замеры воздуха в Нижнем Тагиле проводились традиционно у железнодорожного вокзала в 9:20. По их результатам веществ-загрязнителей выявлено не было.

5 октября во вторник короткие замеры синильной кислоты, сероводорода, диоксида азота, диоксида серы и формальдегида были сделаны у вокзала в Нижнем Тагиле при температуре воздуха 0 градусов и северо-западном ветре со скоростью 3 метра в секунду.

По итогам 2-минутных замеров, газоанализатор «Геолан-1П» не показал превышений ПДК пяти веществ-загрязнителей.

Каждый день в прямом эфире Instagram журналист редакции TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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