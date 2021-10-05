Роддом 40-й больницы Екатеринбурга впервые отдан для лечения больных COVID-19

Сейчас в 40-й больнице Екатеринбурга работает только нейрохирургическое отделение. Остальные койки, в том числе роддома, отданы под пациентов с COVID-19.

Практически все койки главной больницы Екатеринбурга, в том числе родильное отделение (впервые с начала пандемии), отданы для лечения больных коронавирусом, сообщает E1. Роддом 40-й больницы перепрофилировали для лечения беременных женщин, заразившихся COVID-19. Всего в Свердловской области развернуто более 8100 коек для больных коронавирусом. Согласно официальной статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общая эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Сегодняшнее общее количество коек не самое большое, в период увеличения количества заболевших, в регионе разворачивали более 10 500 мест, рассказали в оперативном штабе. За последнюю неделю принимать инфицированных стали больницы № 3 и 36, на долю 40-й больницы приходится 955 коек. В резерве оперштаба находятся еще 1000 коек для приема больных коронавирусом. Напомним, екатеринбургский эпидемиолог рассказал о новых симптомах коронавируса, которые стали наблюдаться у пациентов только в 2021-м году. Эпидемиолог из Екатеринбурга рассказал о новых симптомах коронавируса

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