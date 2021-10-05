Роддом 40-й больницы Екатеринбурга впервые отдан для лечения больных COVID-19

Роддом 40-й больницы Екатеринбурга впервые отдан для лечения больных COVID-19
Роддом 40-й больницы Екатеринбурга впервые отдан для лечения больных COVID-19
Сегодня, 17:25Здоровье и экологияФото: 1МI
Сейчас в 40-й больнице Екатеринбурга работает только нейрохирургическое отделение. Остальные койки, в том числе роддома, отданы под пациентов с COVID-19.

Практически все койки главной больницы Екатеринбурга, в том числе родильное отделение (впервые с начала пандемии), отданы для лечения больных коронавирусом, сообщает E1.

Роддом 40-й больницы перепрофилировали для лечения беременных женщин, заразившихся COVID-19. Всего в Свердловской области развернуто более 8100 коек для больных коронавирусом. Согласно официальной статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общая эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная.

Сегодняшнее общее количество коек не самое большое, в период увеличения количества заболевших, в регионе разворачивали более 10 500 мест, рассказали в оперативном штабе.

За последнюю неделю принимать инфицированных стали больницы № 3 и 36, на долю 40-й больницы приходится 955 коек. В резерве оперштаба находятся еще 1000 коек для приема больных коронавирусом.

Напомним, екатеринбургский эпидемиолог рассказал о новых симптомах коронавируса, которые стали наблюдаться у пациентов только в 2021-м году.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
пациентыроддомбеременныеЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы