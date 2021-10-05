Штрафы за отсутствие проверки QR-кодов вводятся в Свердловской области

Система штрафов для публичных заведений, где не будут организованы «чистые зоны от коронавируса» и проверка QR-кодов будет введена в Свердловской области. Параллельно прорабатывается механизмы запуска «зон» и контроля соблюдения эпидемиологических требований.

До 1 декабря 2021 года в Свердловской области планируется организовать «чистые зоны», доступ к которым будут иметь только привитые граждане, имеющие QR-код о вакцинации, сообщил E1 вице-губернатор региона Павел Креков. Возможна разбивка перехода на QR-коды на группы, то есть механизм будет запускаться постепенно. Но не позднее 1 декабря,подчеркнул Креков. Например, в кинотеатрах, на концертных площадках и в крупных залах могут ввести пропускной режим чуть раньше намеченного срока (1 декабря). Но для этого необходимо будет к «часу Х» привить весь обслуживающий, эти площадки, персонал. Также необходимо будет на техническом уровне обеспечить точную проверку достоверности предъявляемых населением QR-кодов, организациям потребуется самостоятельно приобрести специальное оборудование. Те заведения, что нарушат установленные новые правила, будут штрафовать «чувствительными суммами», заявил чиновник. Параллельно с областными штрафами нарушителей продолжит штрафовать Роспотребнадзор. Суммы и механизмы взимания штрафов сейчас прорабатываются. Напомним, врачи Свердловской области не вошли в региональный список специальностей и обслуживающего персонала, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Свердловские врачи не попали в список обязательной вакцинации от COVID-19

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