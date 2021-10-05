Штрафы за отсутствие проверки QR-кодов вводятся в Свердловской области

До 1 декабря 2021 года в Свердловской области планируется организовать «чистые зоны», доступ к которым будут иметь только привитые граждане, имеющие QR-код о вакцинации, сообщил E1 вице-губернатор региона Павел Креков.
Возможна разбивка перехода на QR-коды на группы, то есть механизм будет запускаться постепенно. Но не позднее 1 декабря,подчеркнул Креков.
Например, в кинотеатрах, на концертных площадках и в крупных залах могут ввести пропускной режим чуть раньше намеченного срока (1 декабря). Но для этого необходимо будет к «часу Х» привить весь обслуживающий, эти площадки, персонал.
Также необходимо будет на техническом уровне обеспечить точную проверку достоверности предъявляемых населением QR-кодов, организациям потребуется самостоятельно приобрести специальное оборудование.
Те заведения, что нарушат установленные новые правила, будут штрафовать «чувствительными суммами», заявил чиновник. Параллельно с областными штрафами нарушителей продолжит штрафовать Роспотребнадзор. Суммы и механизмы взимания штрафов сейчас прорабатываются.
Напомним, врачи Свердловской области не вошли в региональный список специальностей и обслуживающего персонала, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.