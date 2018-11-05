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Экстренное предупреждение из-за снегопадов объявлено в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Winter trees urban new york cold park snow 3772616

Экстренное предупреждение из-за снегопадов объявлено в Свердловской области

Сегодня, 10:30Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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