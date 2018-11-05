Экстренное предупреждение из-за снегопадов объявлено в Свердловской области
Сегодня, 10:30Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Метеорологи предупреждают о сильном отложении мокрого снега на Среднем Урале 5 ноября.
5 ноября на территории Свердловской области ожидаются сильные снегопады. ФГБУ «Уральское УГМС» предупреждает, что мокрый снег может налипать на провода слоем до 35 мм и более, что может стать причиной аварии на объектах и линиях энергосистем.
Жителей Свердловской области просят быть внимательными осторожными на улице и сообщать о возможном обрыве линий электропередач по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей