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Предупреждение о мокром снеге в Свердловской области продлено до 6 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предупреждение о мокром снеге в Свердловской области продлено до 6 ноября

Сегодня, 17:52Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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