Предупреждение о мокром снеге в Свердловской области продлено до 6 ноября
Сегодня, 17:52Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Ночью и днем 6 ноября в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, сохранится экстренное предупреждение о замерзании мокрого снега.
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с этим возможны обледенение проводов, аварийная обстановка на дорогах, опасность в проведении наружных работ, сообщает Единая держурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.
Жителей города просят быть внимательными и осторожными.
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