Экологи Нижнего Тагила просят у полпреда помощи в изменении закона о санитарных зонах

Как рассказал TagilCity.ru общественник, он предлагает урегулировать вопрос об установлении санитарно-защитных зон рядом с предприятиями.

В 2018 году правительство РФ выпустило постановление, в котором говорится, что до 15 января 2019 года все предприятия-загрязнители должны утвердить свои санитарно-защитные зоны. Однако, по словам Волегова, этого сделано не было. В пример общественник приводит ЕВРАЗ-НТМК, где границы СЗ зоны по решению суда должны были установить ещё в 2012 году.

И опять же, по действующему Постановлению РФ предприятия должны будут заявиться в тот же в Роспотребнадзор, и самое главное, если даже они и выполнят требование закона в своем большинстве, то и после этого, скорей всего, начнется перенаправление документации обратно на доработки. И этих переписок, как и раннее, будет еще не на один месяц, а то и не на один год. И это прекрасно все понимают. И все это может продолжаться на самом деле до бесконечности. Как можно с этим бороться?говорится в письме.

В своём обращении к полпреду эклоги предлагают решить эту проблему, изменив в законодательстве формулировку с «санитарно-защитные зоны» на «зона санитарного влияния и/или риска». Также предлагается определять эту зону автоматически вне зависимости от условий местности. Затем прописать в земельном, градостроительном и других соответствующих законах, какие жилые объекты не должны находиться в этих зонах влияния.

После этого, проживающие в этой зоне люди, получат право требовать через суд денежную компенсацию на переезд или компенсации от предприятия-загрязнителя.

И вот, когда предприятия будут понимать экономическую опасность для себя в виде того, что им реально придется тратиться на отселение граждан и особенно на перенос соцкультбытсферы, то они будут понимать, что им дешевле реально убрать источники-загрязнений подальше от населенных зон, особенно в таких городах, как Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск, Карабаш и других,сообщается в документе, адресованом полпреду.