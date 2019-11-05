Из Свердловского онкодиспансера с руководящих должностей увольняются медики

Заявления на расчёт написали заведующий центром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина и врач-эндоскопист, ранее занимавший должность заведующего эндоскопическим отделением, Андрей Швыдкий.

Это уже вторая волна увольнений в медучреждении. Ранее уволились заместитель главного врача по лучевой диагностике Евгений Гребенев, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян и другие. Большинство врачей проработали в онкодиспансере не один десяток лет, и считаются специалистами высокого класса.

Причиной ухода медиков называются профессиональные разногласия с новой администрацией. Их не устроила кадровая перестановка — некоторые были смещены со своих должностей и переведены в простые врачи.

Например, Андрей Швыдкий, проработавший в учреждении более 30 лет, был снят с должности заведующего эндоскопическим отделением.

Мы разошлись с руководством во взглядах на развитие эндоскопической службы в онкодиспансере. Я считал, что нужно развивать первичное звено, чтобы диагностировать опухоли на ранней стадии. Новое руководство было увлечено хозяйственной частью,отметил Швыдкий.

Также по его словам, «в отделениях диспансера в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском тоже сложилась не очень хорошая ситуация». В областном Минздраве заявляют, что уход врачей не является массовым.

От данных людей жалоб на администрацию больницы не поступало. Проблем с укомплектованием штата нет. Благодаря внедрению современных технологий снизилась смертность и повысилась выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях. Это основные показатели, а все остальное — это уже вопросы взаимодействия внутри коллектива,рассказал пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.