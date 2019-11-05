Свердловские экологи попросили у полпреда помощи в изменении законодательства о СЗЗ

Председатель правления РОО Свердловской области «ЭКОПРАВО» Андрей Волегов обратился к Николаю Цуканову с просьбой о внесении изменений в существующее законодательство. А именно — помочь в решении вопроса об установлении санитарно-защитных зон предприятий, которые негативно влияют на окружающую среду.

Проблема заключается в том, что организации не устанавливают санитарно-защитные нормы в соответствии с Постановлением Правительства, хотя до 15 января 2019 года они должны были это сделать.

В качестве примера Волегов приводит Нижнетагильский «ЕВРАЗ НТМК». Согласно решению суда, организация должна была установить границы еще в 2012 году, но до сих пор не сделала этого.

Экологи предлагают в законодательстве использовать вместо понятия «санитарно-защитные зоны» — «зона санитарного влияния и/или риска». Кроме того, предприятия должны определить и установить ее размеры. Также рекомендуется составить список жилых объектов, которых в зонах быть не должно.

После установления таких норм люди смогут через суд требовать компенсацию или возмещение расходов на переезд подальше от источника выбросов. По мнению специалистов, люди станут подавать много исков на компании, что заставит их пересмотреть места расположения этих самых источников.

От этого зависит продолжительность жизни людей и сохранение здоровья жителей в таких городах как: Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск и других городах России, где часть населения проживает в СЗЗ, говорится в документе.