В Екатеринбурге ожоги начали лечить струей воды под давлением до 100 километров в час
Сегодня, 15:21Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В ГКБ № 40 в Екатеринбурге начали применять новую технологию лечения ожогов, сообщает региональный Минздрав.
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Ранее при ожогах операции проводили в два этапа. Сначала под наркозом удаляли отмершие ткани, а зачем через неделю или более приступали ко второму этапу — аутодермопластика кожным лоскутом. Теперь в медучреждении внедрена новая система VERSAJET, позволяющая провести обе операции за один раз. Сначала некротические ткани снимаются при помощи физраствора или дистиллированной воды, которые подаются под сильным давлением со скоростью до 10 километров в час. Затем проводят пересадку кожи. Благодаря высокой степени очистки поврежденных участков, новая кожа лучше приживается.
Методика была опробована на свердловчанине, получившем ожоги 30% тела. Он был травмирован, провалившись в колодец с кипятком.
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