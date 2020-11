«Коварный вирус»: Уральский патологоанатом рассказал какие органы поражает COVID-19

Патологоанатом из Екатеринбурга Алексей Купрюшин рассказал как влияет COVID-19 на внутренние органы, пишет E1.

По словам специалиста, что чаще всего коронавирус поражает легкие. После смерти они видоизменяются, становятся тяжелыми, плотными и приобретают темно-вишневый цвет, что не встречается при других заболеваниях. Однако вирус может поразить не только дыхательный аппарат. Другие органы тоже могут измениться. Например, вирус может поразить сердце. При вскрытии оно дряблое, хотя должно быть довольно плотным. Бывает, что поражаются почки или печень, говорит Купрюшин. Медик отмечает, что больные, которые умирают от необычных изменений, вызванных коронавирусной инфекцией, всё равно попадают в статистику. При указании причин болезни, заполняется несколько строчек. В случае, когда пациент умер от тромбов в легких, то причиной смерти будет указана тромбоэмболия, но будет стоять отметка, что она вызвана осложнением от COVID-19. Патологоанатом добавил, что нередко возникают тромбы и в головном мозге. В таком случае начинается некроз и в свидетельстве о смерти будет указана причина «множественные инфаркты головного мозга». Кроме того, специалист отметил, что у людей с ожирением и сахарным диабетом возрастает риск летального исхода. Также он прокомментировал случаи, когда смерть наступает внезапно. Пациент может чувствовать себя хорошо, а через пару часов умирает. COVID-19 — коварный вирус. Я читал, что токсины могут повредить головной мозг, он становится менее чувствителен к недостатку кислорода. В обычном состоянии человек может потерять сознание, а при коронавирусе головной мозг не реагирует на это, что может ввести в заблуждение врача. В итоге человек внезапно умирает от мозговой комы, рассказал патологоанатом. Врач отмечает, что болезнь, несмотря на разные проявления, не изменяется. Патологоанатомы не сталкиваются с новыми или необычными её проявлениями. Напомним, в Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 287 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся в регионе за время пандемии составляет 37 613 человек. От инфекции скончались 807 свердловчан, из них сем за период с 4 по 5 ноября. Свердловский оперштаб рассказал о количестве выявленных случаев COVID-19 за сутки

