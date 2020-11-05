«Коварный вирус»: Уральский патологоанатом рассказал какие органы поражает COVID-19

COVID-19 — коварный вирус. Я читал, что токсины могут повредить головной мозг, он становится менее чувствителен к недостатку кислорода. В обычном состоянии человек может потерять сознание, а при коронавирусе головной мозг не реагирует на это, что может ввести в заблуждение врача. В итоге человек внезапно умирает от мозговой комы, рассказал патологоанатом.